GRABADO el 22-08-2025

Carabayllo: extorsionadores atacan clínica con dinamita y exigen S/ 10 mil al dueño

El terror se apoderó de una cuadra en Carabayllo cuando un cartucho de dinamita explotó frente a una clínica de rehabilitación, dejando graves daños materiales y sembrando el pánico entre vecinos y pacientes.



Cámaras de seguridad registraron el ataque. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron hasta la avenida La Rivera uno de ellos descendió, encendió el artefacto y lo colocó debajo de la puerta del local. Segundos después, huyeron a toda velocidad. Veinticinco segundos más tarde, el explosivo detonó con un estruendo que sacudió toda la manzana.



El propietario del negocio relató que desde marzo recibe amenazas de la banda criminal conocida como Los Injertos del Cono Norte, quienes le exigen el pago de 10 mil soles como cuota inicial. Lejos de cesar, la pesadilla se ha agravado. Hace tres semanas otra organización criminal, identificada como Los Zetas del Cono Norte, también comenzó a hostigarlo, elevando la suma de la extorsión a 35 mil soles.



NO DESCARTA CERRAR CLÍNICA



Agobiado por las amenazas, el empresario no descarta cerrar definitivamente su clínica. El caso se encuentra actualmente en manos de la Dirincri de la avenida España, mientras la Policía Nacional analiza los videos de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.

Desde 24 Horas

