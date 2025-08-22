GRABADO el 22-08-2025

Terror en SMP: conductor de cúster grave tras atentado con artefacto explosivo

La ola de violencia no da tregua en la capital. En el distrito de San Martín de Porres, un conductor de cúster resultó gravemente herido luego de que su unidad fuera atacada con un artefacto explosivo.



El atentado ocurrió en el cruce de las avenidas Canta Callao y Carlos Izaguirre, cuando la cúster que cubría la ruta Los Olivos San Martín de Porres y parte del Callao fue alcanzada por lo que sería una carga de dinamita.



El conductor quedó herido tras la detonación y fue auxiliado por vecinos de la zona, quienes lo trasladaron de inmediato a un centro de salud cercano. Agentes de la Policía llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger evidencias.



ATENTADOS



Este nuevo atentado se suma al registrado durante el paro de transportistas del pasado 21 de agosto, cuando otro conductor de bus público fue blanco de un ataque similar, en medio de la creciente inseguridad que azota a Lima Norte.





