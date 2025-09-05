GRABADO el 05-09-2025

¿Cómo elegir candidatos idóneos en las EG2026? TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025.

¿Cómo elegir candidatos idóneos en las EG2026? TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara..

Perú en el Mundial de Desayunos JNE te enseña cómo votar .

¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE .

¡Se acerca el cierre del padrón electoral! ¿Ya actualizaste los datos de tu DNI?.

¿Cómo recuperar la confianza en los ciudadanos?.

Día Internacional de la Mujer Indígena.

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.

Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados? .

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos .

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Fibrosis Quística

Festividad de la Virgen de la Natividad en Acora (Puno)

Inauguración de la Cripta de los Héroes

Festividad de la Virgen de Cocharcas de Sapallanga (Junín)

Nace el compositor Adrián Flores Albán

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

