GRABADO el 04-09-2025

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos

De las 39 organizaciones políticas aptas para las Elecciones Generales 2026, 38 optaron por la modalidad de delegados para elegir a sus candidatos. Solo una agrupación política decidió hacerlo con el voto directo de sus afiliados.



¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



Elecciones2026 JNE PartidosPolíticos Delegados Afiliados EleccionesPrimarias ProcesoElectoral Democracia ParticipaciónCiudadana PolíticaPeruana Candidatos2026 TransparenciaElectoral VotoInformado EleccionesLibres Institucionalidad Perú2026 NoticiasPerú Politica EleccionesGenerales PeruanosDeciden PartidospoliticosPeru EleccionesTransparentes JuradodeElecciones CulturaDemocrática Autoridades2026 PeruDemocratico

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.

Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados? .

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos .

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

¡Nuevo episodio de Perú Electoral por JNE TV!.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 2 de setiembre de 2025.

Pdte del JNE, informa acciones sobre el proceso electoral a la Comisión de Constitución y Reglamento.

EnVivo En conferencia de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, elecciones2026.

Voto informado se renueva a partir del 15 de octubre .

3 de octubre: fecha clave para aprobar reformas con miras a las regionales y municipales.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.