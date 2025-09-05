Día Internacional de la Mujer Indígena
Desde Jurado Nacional de Elecciones
Perú en el Mundial de Desayunos JNE te enseña cómo votar .
¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE .
¡Se acerca el cierre del padrón electoral! ¿Ya actualizaste los datos de tu DNI?.
¿Cómo recuperar la confianza en los ciudadanos?.
EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025.
Día Internacional de la Mujer Indígena.
Elige2026 .
EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.
Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados? .
Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos .
JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.
El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .
¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.
ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.
EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.
Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.
Jurado Nacional de Elecciones
Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.