GRABADO el 06-09-2025

EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025

ENVIVO Hoy en JNEalDía: Conoce hasta qué día podrás actualizar tus DNI para las elecciones

Y también:
¿Qué le pedirías a las próximas autoridades? ¡Los ciudadanos se pronuncian!
Llegamos a más ciudades: este 18 se inaugura por primera vez la OD de Moquegua

Míralo completo aquí

Desde Jurado Nacional de Elecciones

EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025.

¿Cómo elegir candidatos idóneos en las EG2026? TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara..

Perú en el Mundial de Desayunos JNE te enseña cómo votar .

¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE .

¡Se acerca el cierre del padrón electoral! ¿Ya actualizaste los datos de tu DNI?.

¿Cómo recuperar la confianza en los ciudadanos?.

Día Internacional de la Mujer Indígena.

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.

Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados? .

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos .

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Jurado Nacional de Elecciones

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025

video

¿Cómo elegir candidatos idóneos en las EG2026? TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua aimara.

video

Perú en el Mundial de Desayunos JNE te enseña cómo votar

video

¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE

video

¡Se acerca el cierre del padrón electoral! ¿Ya actualizaste los datos de tu DNI?

video

¿Cómo recuperar la confianza en los ciudadanos?

video

Día Internacional de la Mujer Indígena

video

Elige2026

video

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025

video

Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados?

video

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos

video

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular

video

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE

video

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026

video

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 07 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo