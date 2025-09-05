GRABADO el 05-09-2025

¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones sigue fortaleciendo su presencia en el interior del país con la inauguración de tres nuevas Oficinas Desconcentradas en Moquegua, Pasco y Apurímac.



¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática .



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



Elecciones2026 JNE JuradodeElecciones Perú Democracia OficinasDesconcentradas Moquegua Pasco Apurímac ParticipaciónCiudadana ProcesoElectoral NoticiasPerú EleccionesGenerales Institucionalidad TransparenciaElectoral RegionesDelPerú EleccionesLibres PeruanosDeciden FortalecimientoInstitucional Autoridades2026

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Perú en el Mundial de Desayunos JNE te enseña cómo votar .

¡Llegamos a más ciudades! Con las oficinas desconcentradas del JNE .

¡Se acerca el cierre del padrón electoral! ¿Ya actualizaste los datos de tu DNI?.

¿Cómo recuperar la confianza en los ciudadanos?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 5 de setiembre de 2025.

Día Internacional de la Mujer Indígena.

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 4 de setiembre de 2025.

Nueva cédula ¿Sabes cómo elegiremos a senadores y diputados? .

Modalidad de delegados: ¿cómo elegirán los partidos a sus candidatos .

JNE anuncia demanda competencial ante el TC por el caso Unidad Popular.

El cronograma electoral se respeta: especialistas respaldan al JNE .

¿Más de 10 mil candidatos? Conoce cuántas autoridades elegiremos en las Elecciones2026.

ENVIVO El presidente del JNE brinda conferencia a periodistas regionales sobre las EG2026.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 3 de setiembre de 2025.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.