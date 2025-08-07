GRABADO el 07-08-2025

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts



AméricaTelevisión AméricaTV AméricaEspectáculos AE RebecaEscribens ValeriaPiazza



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO - Gratis solo Perú - América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DEL ESPECTÁCULO DE PERÚ EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytae25



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv

FACEBOOK América tvGO: http://bit.ly/fbamericatvgo

X América tvGO: http://bit.ly/twamericatvgo



Visita nuestro sitio WEB https://bit.ly/Webespectaculos



Acerca de América Espectáculos:

Lo último de la información del mundo del espectáculo nacional e internacional. Con las entrevistas más entretenidas y música en vivo, todo lo encontrarás aquí en América Espectáculos.



Conducido por Rebeca Escribens



JuntémonosMás

Desde América Noticias

AMÉRICA NOTICIAS Dina Boluarte reafirma soberanía sobre isla Chinería shorts.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS La Tigresa del Oriente hace su debut como DJ shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Diego Chávarri se confesó en el espejo de EEG shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Prometemos no volver a olvidarnos de su café shorts.

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY).

Diego Chávarri se confesó en La verdad en el espejo América Espectáculos (HOY).

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

Perú responde a declaración del presidente colombiano Petro Edición Mediodía Noticias Perú.

Santa Rosa: comunidad fronteriza reafirma su identidad Edición Mediodía Noticias Perú.

Proponen decreto para agilizar tren LimaChosica Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a exjefe policial en redada anticorrupción Edición Mediodía Noticias Perú.

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú.

¿Qué le dijo al oído Gian Piero Díaz a Renzo Schuller? América Espectáculos (HOY).

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.