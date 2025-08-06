GRABADO el 06-08-2025

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo

Subirse a un taxi en Huancayo puede convertirse en una trampa mortal. Una banda criminal que operaba bajo la fachada de taxistas ha sido responsable de robos, secuestros y asesinatos cometidos contra jóvenes que salían de discotecas durante la madrugada.



Mira el reportaje completo AQUÍ https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/capturan-banda-falsos-taxistas-que-operaba-huancayo-n509511

Mira el programa de ayer completo AQUÍ https://bit.ly/cpatvgo



CuartoPoder, Noticias Perú



Mira los programas completos y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros y Dominicales de América https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA LAS NOTAS DE CUARTO PODER EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytcp25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Cuarto Poder:

El programa que marca la pauta del acontecer nacional durante la semana. Un indiscutido espacio como referente de independencia y seriedad informativa.



Conducido por Sol Carreño



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

Capturan a banda de falsos taxistas que operaba en Huancayo Cuarto Poder Perú.

¿Qué le dijo al oído Gian Piero Díaz a Renzo Schuller? América Espectáculos (HOY).

Carretera de S/600 millones queda en manos de empresa cuestionada Cuarto Poder Perú.

AMÉRICA NOTICIAS DIGITAL ¡ANDigital con SofIA! shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Venden productos rescatados de contenedores shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Inició el Censo Nacional 2025 shorts.

Banda de marcas robó a empresarios tras salir del banco Cuarto Poder Perú.

'Anconeros': La historia detrás del trágico accidente Cuarto Poder Perú.

Investigan millonarias ventas a pérdida de Digna Calle Cuarto Poder Perú.

Camiones destruyen puentes en lima Domingo al Día Perú.

Huyeron del conflicto, pero no de sus sueños Domingo al Día Perú.

Cayó Timoti, expolicía y rival de El Monstruo Domingo al Día Perú.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS Mathías Brivio feliz de volver a EEG tras 6 años shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿Por qué Onelia Molina no quiere hablar de Mario Irivarren? shorts.

Ingeniero muere tras choque entre combi y Metropolitano Domingo al Día Perú.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.