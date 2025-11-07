Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?
EnVivo: ¿la entrega de un salvoconducto para Betssy Chávez tiene un plazo de entrega?, es o no obligatorio entregarlo por parte del Estado peruano, son consultas que le hacemos en esta entrevista al jurista y excanciller Miguel Rodríguez Mackay BetssyChávez PerúMéxico.
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
Desde Agencia de Noticias Andina
Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.
Convocados de la selección peruana para amistosos.
Convocados de la selección peruana para amistosos.
Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas.
Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.
DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.
CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.
Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.
Libertadores: precio de las entradas para el público general.
CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.
CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.
Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.
CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.
Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.
Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.
Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.