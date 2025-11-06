GRABADO el 06-11-2025

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal

El 85 de los pacientes atendidos en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN llega en estado avanzado.

El 45 ya presenta metástasis, principalmente en huesos, hígado y ganglios.

Aún existen muchos estigmas que frenan la prevención, advierte el doctor Víctor Destéfano Urrutia, especialista del INEN.

Súmate a la jornada gratuita de despistaje este domingo 9 de noviembre.

Más detalles aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-cancer-prostata-85-casos-llega-avanzado-y-45-metastasis-1050901.aspx

¡Un examen puede cambiar tu vida!
SaludParaTodos INEN PrevenciónEsClave




Desde Agencia de Noticias Andina

