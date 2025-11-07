GRABADO el 07-11-2025

Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas

1.- Hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas



2.- PNP desarticula organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas



3.- MEF aprueba préstamo de 200 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo



4.- Gobierno aprueba medidas de austeridad para garantizar eficiencia del gasto público



5.- Empresas deben cumplir obligaciones de CTS y evitar multas por incumplimiento







Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Libertadores: precio de las entradas para el público general.

CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.

CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

