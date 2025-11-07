Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas
1.- Hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas
2.- PNP desarticula organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas
3.- MEF aprueba préstamo de 200 millones de euros con la Agencia Francesa de Desarrollo
4.- Gobierno aprueba medidas de austeridad para garantizar eficiencia del gasto público
5.- Empresas deben cumplir obligaciones de CTS y evitar multas por incumplimiento
Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.
Convocados de la selección peruana para amistosos.
Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.
DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.
CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.
Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.
Libertadores: precio de las entradas para el público general.
CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.
CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.
Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.
CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.
Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.
Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.
Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.
