GRABADO el 06-11-2025

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional

EnVivo: Desde el pasado martes 4 de noviembre se viene realizando la edición 63 del CADE Ejecutivos en la ciudad de Lima. Se están abordando cinco ejes clave para el desarrollo del país tales como el crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad. Hoy en Andina al Día, nos acompaña Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) quién analiza cuáles serán los nuevos retos que deben afrontar el Perú después de esta importante reunión de autoridades y empresarios.



