GRABADO el 06-11-2025

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional

EnVivo: Desde el pasado martes 4 de noviembre se viene realizando la edición 63 del CADE Ejecutivos en la ciudad de Lima. Se están abordando cinco ejes clave para el desarrollo del país tales como el crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad. Hoy en Andina al Día, nos acompaña Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) quién analiza cuáles serán los nuevos retos que deben afrontar el Perú después de esta importante reunión de autoridades y empresarios.

Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline

Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

Hoy, 6 de noviembre, celebramos el Día de la Canción Ayacuchana..

Libertadores: precio de las entradas para el público general.

CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.

CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.

CADE 2025: simplificar la formalización ayudará a combatir la informalidad.

Normas legales: modifican ley con criterios de priorización en pago de sentencias.

Se le podría denegar el salvoconducto a Betssy Chávez.

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Las 5 del día: presidente Jerí anuncia actualización del estado de emergencia en Lima y Callao.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Además hoy día 06 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Agencia de Noticias Andina

video

Hoy, 6 de noviembre, celebramos el Día de la Canción Ayacuchana.

video

Libertadores: precio de las entradas para el público general

video

CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país

video

CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado

video

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad

video

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad

video

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión

video

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores

video

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal

video

CADE 2025: simplificar la formalización ayudará a combatir la informalidad

video

Normas legales: modifican ley con criterios de priorización en pago de sentencias

video

Se le podría denegar el salvoconducto a Betssy Chávez

video

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional

video

Las 5 del día: presidente Jerí anuncia actualización del estado de emergencia en Lima y Callao

video

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Festividad de San Martín de Porres en Huancayo (Junín)

Día de la Canción Ayacuchana

Día de la Canción Ayacuchana

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados

Día de la Infantería de Marina

Día de la Infantería de Marina

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 06 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo