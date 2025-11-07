GRABADO el 07-11-2025

Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático


Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy viernes 7 de noviembre en el ElPeruano:
https://goo.su/FZzH4

DECRETO SUPREMO Nº 245-2025-EF Decreto Supremo que aprueba un préstamo contingente con la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD
https://goo.su/TizyA

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N 000294-2025-MC Modifican Reglamento de Uso Turístico de la Red de Caminos Inka del Santuario Histórico de Machupicchu
https://goo.su/1QzlSz9

DECRETO SUPREMO Nº 247-2025-EF Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 a favor de la Oficina de Normalización Previsional
https://goo.su/Y4ZlIJ

Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas.

Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Libertadores: precio de las entradas para el público general.

CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.

CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Fallecimiento del compositor Pedro Miguel Arrese

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día Internacional de la Radiología

Día Internacional de la Radiología

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Fallecimiento del compositor Pedro Espinel

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Aniversario del Museo Tumbas Reales de Sipán en Lambayeque

Día Mundial del Urbanismo

Día Mundial del Urbanismo

