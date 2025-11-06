GRABADO el 06-11-2025

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores

Cusco: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores



La Libertad: cierran puertos y caletas por aumento de oleaje



Arequipa: inicia Hay Festival 2025 con homenaje a Mario Vargas Llosa







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas.

Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Libertadores: precio de las entradas para el público general.

CADE 2025 culmina con un llamado al liderazgo y acción por el país.

CADE 2025: Confiep propone impulsar la meritocracia para fortalecer el Estado.

Pensionistas centenarios del Perú y los secretos de su longevidad.

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión.

Andina en regiones: con mesas técnicas buscarán resolver conflictos en Montaña de 7 Colores.

Médico del INEN aclara mitos sobre cáncer a la próstata y prueba del tacto rectal.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.