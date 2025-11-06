GRABADO el 06-11-2025

CADE 2025: recuperar la institucionalidad para atraer inversión

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, señaló que para atraer inversiones, el Perú necesita recuperar su institucionalidad y reconstruir su sistema político, gravemente deteriorado en los últimos años.



Zapata enfatizó que el Estado debe volverse más eficiente y resolver los problemas en la ejecución de infraestructura, recordando que existen más de 44 mil millones de soles en obras paralizadas.

Aseguró que superar estos obstáculos permitirá reactivar la economía y generar empleo de calidad para los peruanos.



CADE2025 Confiep EconomíaPerú Inversiones ObrasPúblicas Empleo Infraestructura









