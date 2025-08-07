GRABADO el 07-08-2025

Una familia es amenazada si no paga cupo

Una familia vive momentos de angustia tras amenazas contra su integridad física por parte de extorsionadores.



Esto ocurre en la provincia de Virú. Una familia denuncio que recibe amenazas de muerte por parte de delincuentes, quienes le exigen el pago de 20 mil soles, a cambio de seguridad y de no atentar contra su familia.



Los mensajes y videos son casi a diario y llegan al WhatsApp de las víctimas, en los que los hampones señalan que colocaran explosivos en su vivienda y torturaran a sus hijos sino entrega el dinero.



En los videos los criminales muestran los cartuchos de dinamita por lo que la familia afectada no puede realizar su rutina acostumbrada tras estos mensajes.



Según los agraviados quienes se encuentras desesperados precisaron no poseer negocios y trabajan para sacar adelante a sus hijos, por lo que no entienden por qué les piden dinero cuando no tienen recursos económicos.



Asimismo, aseguran que fueron a la comisaría de Virú con los mensajes que recibieron, pero no fueron atendidos por agentes del orden.



Sin embargo, se conoció que el gral. Guillermo Llerena tras conocer esta situación solicitó que el área especializada inicie una investigación.



Desde Cosmos Perú

