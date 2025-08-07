GRABADO el 07-08-2025

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ América Espectáculos (HOY)

La Tigresa del Oriente incursionó como DJ (HOY)



¡PRENDE LA FIESTA!

La Tigresa del Oriente no deja de sorprender y nos reveló detalles de su nueva faceta como DJ. Además, nos contó que pronto viajará a México para realizar algunas presentaciones.



Capítulos:

00:00 La Tigresa incursiona como DJ

01:45 Viajará a México para unas presentaciones



