Acusado de matar a tres mujeres en Argentina: Pequeño J proviene de estirpe criminal en Trujillo

Tony Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue capturado en Pucusana luego de un operativo internacional de seis días que involucró a la Policía Nacional del Perú y a las autoridades argentinas. El joven peruano, de apenas 20 años y natural de Trujillo, es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de tres mujeres en Buenos Aires: Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).



De acuerdo con la investigación policial, las víctimas fueron engañadas y llevadas hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas. La violencia del crimen fue tal que incluso fue transmitida en vivo a través de un grupo cerrado en redes sociales. En el video se escucha a un hombre decir: Esto le pasa a cualquiera que me roba droga, frase atribuida al propio Valverde.



La captura de Pequeño J se logró tras rastrear las señales de su teléfono celular desde Argentina hasta Perú. Las autoridades sostienen que el triple homicidio estaría vinculado con el robo de tres kilos de cocaína y que Valverde integraba una organización dedicada al microtráfico y sicariato en la capital argentina.



SU NIÑEZ EN TRUJILLO



El gobierno argentino solicitará su extradición para que sea juzgado en Buenos Aires por los crímenes. Un equipo del programa Panorama llegó hasta La Esperanza, en Trujillo, donde creció el joven, en un entorno marcado por la violencia y la delincuencia que, según las investigaciones, habría forjado su sangriento historial criminal.

