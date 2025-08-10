GRABADO el 10-08-2025

Lujosos Audis en medio del calamitoso material policial: comandante general no quiere ir bicicleta

La Policía Nacional del Perú enfrenta un nuevo escándalo tras la compra de vehículos de alta gama, incluidos modelos Audi, por un valor superior a los 17 millones de soles destinados a generales y coroneles. Esta polémica decisión ha generado indignación, ya que coincide con un contexto de grave inseguridad ciudadana y precariedad en el equipamiento de los agentes policiales que patrullan diariamente las calles.



Consultado sobre la controversia, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, defendió la adquisición alegando que no puede ir a trabajar en bicicleta. Sin embargo, para el policía en retiro José Palacios, esta compra es injustificable, pues los recursos debieron destinarse a chalecos antibalas, armamento moderno y equipos especializados para combatir la delincuencia y el crimen organizado.



Palacios mostró a Panorama imágenes y videos enviados por policías en actividad, en las que se evidencian esta crisis: motocicletas antiguas, patrulleros en mal estado y agentes sin chalecos antibalas ni el armamento adecuado para enfrentar el crimen. Según señaló, esta situación limita gravemente la capacidad operativa de la PNP y expone a los efectivos a un alto riesgo en intervenciones.



PRIORIDADES PARA LA PNP



La denuncia ha reavivado el debate sobre la asignación de recursos en la institución policial y la urgente necesidad de priorizar la seguridad de los agentes que todos los días patrullan las calles. Diversas voces exigen que el Ministerio del Interior y el Ejecutivo revisen las prioridades presupuestales para atender con premura las carencias de equipamiento y logística que enfrenta la Policía Nacional del Perú.





