GRABADO el 10-08-2025

Walter Astudillo sobre controversia con Colombia: Lo que busca Petro es generar conflicto

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, se pronunció sobre la controversia con Colombia por la isla Chinería, en Loreto, y aseguró que las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro constituyen una provocación cuyo objetivo es distraer y generar conflicto. En entrevista con Panorama, remarcó que no existe discusión política ni jurídica sobre la soberanía del Perú en la comunidad de Santa Rosa, ubicada en dicha isla.



Astudillo subrayó que, pese a las diferencias con el gobierno de Gustavo Petro, las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia siguen siendo sólidas y cooperativas. Señaló que desde hace décadas ambas instituciones trabajan de manera conjunta en la frontera para enfrentar delitos como el narcotráfico y el crimen organizado, y que este entendimiento no se ha visto afectado por la reciente polémica con el mandatario colombiano.



En diálogo con Carla Muschi, el titular de Defensa recordó que el Tratado Salomón-Lozano, suscrito por los gobiernos de Perú y Colombia en 1922, define claramente que la isla Chinería pertenece al Perú, por lo que no hay fundamento para reclamos territoriales. El acuerdo de límites es claro y está plenamente vigente, enfatizó el ministro al recalcar que desde hace 50 años existen entidades del Estado en la comunidad de Santa Rosa.



DEFENSA DE NUESTRA SOBERANÍA



En cuanto a las acciones que desarrollará el Ejecutivo en la zona, Walter Astudillo anunció que se reforzará la presencia y el apoyo del Estado en Santa Rosa. Vamos a hacer más efectivo el apoyo del Estado en esta zona de Loreto, dijo. Asimismo, destacó que una de sus prioridades como ministro de Defensa es mantener a las fuerzas militares preparadas y entrenadas para enfrentar cualquier situación y defender la soberanía nacional.

Desde Panorama

Gobierno intenta que RENIEC indemnice a Dina Boluarte con S/ 270 mil .

Miles de vacunas en riesgo de caducar en CENARES .

Tráfico de huesos y restos humanos: comprando cráneos por delivery en Lima.

En la frontera: Panorama llega al distrito de Santa Rosa .

Gasto excesivo: Ministerios gastan en 'coffee break' .

La indemnización que Dina Boluarte lucha por cobrar: MEF priorizó su pago cuando asumió presidencia.

Walter Astudillo sobre controversia con Colombia: Lo que busca Petro es generar conflicto.

Los disparates de Gustavo Petro: frases destempladas de quien pretende un pedazo del Perú.

El almacén con vacunas vencidas: empresario contratado pide al Estado que las usen o se las lleven.

Festín de bocaditos en el Estado: coffee breaks con tartaletas y manzanas acarameladas.

Lujosos Audis en medio del calamitoso material policial: comandante general no quiere ir bicicleta.

Panorama en territorio que pretende Petro: la comunidad de Santa Rosa en la isla Chinería.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 03 DE AGOSTO DEL 2025.

Joven empresaria Lucero Coca Condori: S/500 millones en contratos estatales con dudosas credenciales.

¡M4fia estafa a turistas con "tesoros peruanos" falsos en Miraflores! .

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde Panorama en Youtube.