En la frontera: Panorama llega al distrito de Santa Rosa

Un equipo de Panorama llegó en exclusiva al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, región Loreto, para constatar la vida en esta zona estratégica del Perú.



Esta incursión se realizó en medio de la controversia generada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que este territorio pertenece a su país. No obstante, desde su fundación, Santa Rosa ha sido peruana, un hecho que se refleja en la bandera nacional izada en el centro de la comunidad como símbolo de su identidad.



