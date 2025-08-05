GRABADO el 05-08-2025

PASÓ EN EL PERÚ Loreto rechaza posición de Gustavo Petro sobre Santa Rosa, Dina ausente en Junín

PASÓ EN EL PERÚ Noticiero desde regiones - 05 agosto 2025

JUNÍN: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín
LORETO: Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa
CUSCO: Gremios turísticos exigen eliminar venta presencial de boletos a Machu Picchu
AREQUIPA: Alcalde de Ate, Franco Vidal, llega a Arequipa por invitación de Colegio de Abogados
AYACUCHO: Pelea entre sindicatos deja heridos en obra del exestadio Cumaná
LA LIBERTAD: Sicarios asesinan en cumpleaños a mujer acusada de marcaje en banco en Piura
LAMBAYEQUE: Corte de Justicia ha resuelto 50 mil casos en lo que va del año

Programa de la Red de Medios Regionales del Perú

Desde El Búho pe

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ.

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín.

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones.

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?.

PASÓ EN EL PERÚ Loreto rechaza posición de Gustavo Petro sobre Santa Rosa, Dina ausente en Junín.

DEL ODIO AL AMOR Del Castillo y Mulder postularían juntos por el APRA: QUE NO GANE EL COMUNISMO".

Muñante y López Aliaga: mentiras al descubierto Pico a Pico con Mabel Cáceres.

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes.

Lambayeque: 800 mil viviendas serán censadas en el departamento PASÓ EN EL PERÚ.

Mil candidatos disputarán el Congreso y la presidencia en 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Loreto: Alcalde pide colaborar con censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ.

Arequipa: Delitos relacionados con el sicariato se incrementó en julio, en comparación con 2024.

Junín: Agricultor se encadena en gobierno regional para exigir pago de daños por choque de camioneta.

NOCAUT A DINA Y AL CONGRESO Sistema judicial noquearon a congresistas y Dina al mismo tiempo.

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde pide colaborar con censo 2025, delitos por s1cari4t0 aumentan en Arequipa.

Además hoy día 06 de Agosto en el calendario del Perú.

El Búho pe

Loreto rechaza posición de presidente de Colombia sobre Santa Rosa PASÓ EN EL PERÚ

Junín: Ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas merecen estar en el aniversario de la Batalla de Junín

¡VIDEOS LOS EVIDENCIAN! Policías implicados en secuestros por montos millonarios en dos regiones

VERGÜENZA NACIONAL Comandante PNP defiende compra irregular de lujosa camioneta: ¿Uso bicicleta?

PASÓ EN EL PERÚ Loreto rechaza posición de Gustavo Petro sobre Santa Rosa, Dina ausente en Junín

DEL ODIO AL AMOR Del Castillo y Mulder postularían juntos por el APRA: QUE NO GANE EL COMUNISMO"

Muñante y López Aliaga: mentiras al descubierto Pico a Pico con Mabel Cáceres

RECURRENTE INGRESO ILEGAL Bus con 55 extranjeros indocumentados fue intervenido en Tumbes

Lambayeque: 800 mil viviendas serán censadas en el departamento PASÓ EN EL PERÚ

Mil candidatos disputarán el Congreso y la presidencia en 2026 Pico a Pico con Mabel Cáceres

Loreto: Alcalde pide colaborar con censo 2025 PASÓ EN EL PERÚ

Arequipa: Delitos relacionados con el sicariato se incrementó en julio, en comparación con 2024

Junín: Agricultor se encadena en gobierno regional para exigir pago de daños por choque de camioneta

NOCAUT A DINA Y AL CONGRESO Sistema judicial noquearon a congresistas y Dina al mismo tiempo

PASÓ EN EL PERÚ: Alcalde pide colaborar con censo 2025, delitos por s1cari4t0 aumentan en Arequipa

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día del Nutricionista Peruano

Día del Nutricionista Peruano

Batalla de Junín

Batalla de Junín

Caída de bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima

Caída de bomba atómica en la ciudad japonesa de Hiroshima

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Feria Internacional del Libro de Lima FIL-LIMA

Feria Internacional del Libro de Lima FIL-LIMA

Creación del distrito de Pachacámac

Creación del distrito de Pachacámac

