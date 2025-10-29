Partidos inscriben sus precandidaturas hasta el 31 de octubre Mirada de Fondo
Este viernes 31 de octubre concluye el plazo para que los partidos inscriban a sus precandidatos a las internas del 30 de noviembre, con miras a los comicios del 2026. Este escenario es analizado por la periodista Diana Seminario, en su videocolumna "Mirada de fondo" del miércoles 29 de octubre.
Elecciones2026 PolíticaPerú Internas2026 DianaSeminario MiradaDeFondo CierreDeInscripción PartidosPolíticos Precandidatos EleccionesInternas ActualidadPolítica
