GRABADO el 29-10-2025

Corte Suprema rechaza pedido de Martín Vizcarra para anular juicio por cohecho El Comercio

La Corte Suprema rechazó el intento del expresidente Martín Vizcarra de anular su juicio oral por presunto cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.



La Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, declaró infundada la casación presentada por su defensa, que alegaba una supuesta doble persecución penal por fraccionamiento del proceso. El fallo subraya que cualquier nulidad debía plantearse en etapas anteriores y no dentro del juicio oral.



