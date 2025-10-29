GRABADO el 29-10-2025

Corte Suprema rechaza pedido de Martín Vizcarra para anular juicio por cohecho El Comercio

La Corte Suprema rechazó el intento del expresidente Martín Vizcarra de anular su juicio oral por presunto cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La Sala Penal Permanente, presidida por el juez César San Martín, declaró infundada la casación presentada por su defensa, que alegaba una supuesta doble persecución penal por fraccionamiento del proceso. El fallo subraya que cualquier nulidad debía plantearse en etapas anteriores y no dentro del juicio oral.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

