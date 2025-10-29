GRABADO el 29-10-2025

NOTICIAS PERÚ 29 DE OCTUBRE: PARO EL 4 DE NOVIEMBRE, JERÍ EN OPERATIVO DE SARITA COLONIA Y MÁS

Estas son las noticias más relevantes del Perú este miércoles 29 de octubre de 2025, contadas en solo 5 minutos. El gremio de transportistas anunció un paro nacional para el 4 de noviembre, tras una serie de asesinatos y extorsiones que vienen afectando a los choferes, especialmente en Lima y Callao, pese al estado de emergencia vigente. El director Martín Ojeda confirmó también una protesta simbólica denominada "apagón de motores".



Mientras tanto, la web del RENIEC ha sido cuestionada por exponer datos personales de miles de ciudadanos que consultan el Padrón Inicial para las Elecciones2026, lo que ha generado alarma sobre la protección de datos sensibles.



Por otro lado, el presidente José Jerí encabezó un megaoperativo en el penal Sarita Colonia del Callao, en una intervención nocturna respaldada por la Policía y las Fuerzas Armadas. El objetivo: confiscar objetos prohibidos y prevenir delitos dirigidos desde el interior de penales de máxima seguridad.



En otra operación, la policía detuvo a un presunto sicario de 17 años en La Perla, Callao. El menor estaría vinculado a varios asesinatos grabados en video, y formaría parte de la banda criminal Los Babys Chalacos del Callao.



Finalmente, en el norte del país, pescadores de Tumbes reportaron el hallazgo de una ballena jorobada de más de 10 metros de largo, en estado avanzado de descomposición. Se trata del tercer caso de varamiento masivo de cetáceos en menos de dos semanas, generando preocupación en la comunidad científica y local.



¿Qué opinas sobre lo que está pasando en el país? Déjalo en los comentarios y suscríbete para mantenerte informado cada día. Esto fue Perú en 5 minutos.



