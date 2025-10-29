GRABADO el 29-10-2025

NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS PARA ESTE MARTES 4 DE NOVIEMBRE EN LIMA EN VIVO

El sectortransporte del país se moviliza ante una grave crisis de inseguridad. El director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, MartínOjeda, anunció que los gremios de transportistas realizarán este martes 29 de octubre un apagón de motores simbólico como protesta contra la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta al rubro.

También confirmó que el próximo martes 4 de noviembre se llevará a cabo un paronacional bajo las mismas condiciones pacíficas. Esta medida busca visibilizar el reclamo sin recurrir a bloqueos ni violencia: No quema de llantas, no bloqueos, enfatizaron los organizadores. ¿Qué significa para usuarios, conductores y el tránsito urbano? Te explicamos los motivos del apagón, el contexto de inseguridad que enfrentan los transportistas y cuáles podrían ser las implicancias para la ciudad en los próximos días. transportepúblico paro



