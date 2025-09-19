GRABADO el 19-09-2025

LEY PANA: FONDOS DE CORRUPCIÓN IRÁN A RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA

MADURO exhibe sus aviones caza Sukhoi Su-30 que usará contra EE.UU. sí invaden VENEZUELA Gestión.

PACÍFICO CONFISCA DROGA, CARIBE DESTRUYE Y MATA TRIPULANTES.

Noticias de 18 de setiembre: EE.UU. INCAUTA MÁS DE 6000 LIBRAS DE DROGA EN EL PACÍFICO  Noticiero.

EE.UU. APRUEBA 'LEY PANA' PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA RADAR24.

EE.UU y REINO UNIDOS buscan aumentar presión contra RUSIA por guerra contra UCRANIA Gestión.

Noticias de 18 de setiembre: MADURO ORDENA OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 CONTRA EE.UU  Noticiero.

Trump se burla del despido de Jimmy Kimmel: "no tenía talento y se burlo de Charlie Kirk" Gestión.

¿En qué consiste la OPERACIÓN CARIBE SOBERANO 200 ordenada por NICOLÁS MADURO Gestión.

Diosdado Cabello revela la ubicación deMaría Corina Machado Gestión.

MADURO REALIZA RECLUTAMIENTO FORZADO DE CIUDADANOS EN MILICIAS RadarClips.

PRESOS ENCAPUCHADOS PARA OCULTAR A SUS TORTURADORES.

NEGAR LA EXISTENCIA DEL CARTEL DE LOS SOLES ES ENCUBRIRLO.

Noticias de 17 de setiembre: TRUMP PREPARA OFENSIVA PARA POSIBLE GUERRA CON VENEZUELA  Noticiero.

¿Qué pasará con la FRANJA de GAZA tras el final de la GUERRA entre HAMÁS e ISRAEL? Gestión.

Además hoy día 19 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Antonio Raimondi

Nacimiento de Antonio Raimondi

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Expo Perú Los Andes

Expo Perú Los Andes

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Creación del Consejo Nacional de la Vicuña

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

Fallecimiento de Melitón Carvajal, héroe de la Guerra del Pacífico

