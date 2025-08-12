GRABADO el 12-08-2025

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y SU ESTRATEGIA: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN

https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEnEcN5xjD5zrChZWvvpgpJ

Hoy en EnModoReacción: Cristina Naupari y Daniel Paredes reaccionan a lo mejor de Sin Guion, Arde Troya y Del Hecho al Dicho. Los problemas de la Vía Expresa Sur, el discurso de Rafael López Aliaga y más gastos del Ejecutivo en alimentos.



VíaExpresaSur RLA DinaBoluarte Ministerios Ejecutivo



LaRepública

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

