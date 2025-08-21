GRABADO el 21-08-2025

Bajo la lupa El nuevo segmento de fiscalización electoral de JNE TV

Muy pronto llega Bajo la lupa, el nuevo segmento de fiscalización electoral del JNE . Saldremos con nuestros fiscalizadores a las calles para vigilar y actuar frente a las infracciones a la ley electoral , garantizando procesos transparentes y justos .



