Economías ilegales ¿Podrían afectar las Elecciones 2026?

En esta edición de Elige 2026 analizamos un tema clave: el riesgo de que las economías ilegales se inmiscuyan en las Elecciones Generales 2026.



Julio Corcuera, ex viceministro de Seguridad Pública, y Erick Urbina, constitucionalista ambos profesores de la Universidad de Lima advierten los riesgos que estas actividades ilícitas representan para la democracia.



