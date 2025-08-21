GRABADO el 21-08-2025

JNE en tu región: capacitaciones a periodistas en todo el Perú

Conoce en qué regiones el JNE capacita a periodistas , los temas abordados y las próximas fechas.

ENVIVO Hoy en JNEalDía.

JNE en tu región: capacitaciones a periodistas en todo el Perú .

JNE acerca sus servicios a la población de Chiclayo con jornadas de orientación .

ENVIVO Hoy en JNEalDía.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

ROP declara improcedencia liminar de dos tachas contra alianza Fuerza y Libertad.

ChatGPT y Elecciones 2026: ¿qué tan confiable es para informarse? .

LOÚLTIMO: ROP DECLARA IMPROCEDENTE DOS TACHAS CONTRA ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD.

JNE Noticias al Día 19 de Agosto de 2025.

El 1 de setiembre vence el plazo para que partidos informen su modalidad para las primarias .

FactosElectorales Conoce las plataformas que necesitas para ejercer un voto responsable.

Elecciones 2026 ¿Quién supervisa el financiamiento de los partidos políticos?.

Partidos tienen hasta el 1 de setiembre para informar su modalidad de elecciones primarias .

Elecciones 2026: ¿Cómo sería la distribución de la nueva cédula de votación?.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

