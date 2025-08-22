GRABADO el 22-08-2025

Elige2026

¿Las economías ilegales pueden influir en las elecciones?
Viceministro del Ministerio del Interior expone problemática sobre la inseguridad.

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua de señas peruana.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 22 de agosto de 2025.

Economías ilegales ¿Podrían afectar las Elecciones 2026?.

LoÚltimo JNE asegura el cumplimiento sin excepciones del principio de neutralidad.

Elecciones primarias ¿Todos los afiliados de los partidos pueden postular? .

Bicameralidad ¿La Cámara de Senadores representará a todo el país?.

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 21 de agosto de 2025.

Bajo la lupa El nuevo segmento de fiscalización electoral de JNE TV.

Elecciones en Cajamarca: ¿qué autoridades eligen Pion y Ninabamba el 28 de setiembre?.

Más de 2 millones de peruanos con DNI vencido: ¡Renuévalo antes del cierre del padrón! .

Elecciones 2026 Conoce dónde y cómo realizar trámites del JNE.

Alianzas Electorales ¿hasta cuándo estarán vigentes si pasan la valla en 2026? .

JNE en tu región: capacitaciones a periodistas en todo el Perú .

JNE acerca sus servicios a la población de Chiclayo con jornadas de orientación .

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

