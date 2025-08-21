GRABADO el 21-08-2025

JNE acerca sus servicios a la población de Chiclayo con jornadas de orientación

El JNE, a través de su Oficina Desconcentrada de Lambayeque, brinda jornadas de orientación para autoridades, organizaciones políticas y la ciudadanía de Chiclayo, garantizando transparencia y legalidad.



DESCUBRE lo que pasa en tu región con Perú Electoral un programa cultural, educativo e informativo.



¡Míralo EN VIVO por nuestras plataformas digitales!



PerúElectoral jne jnetv eg2026 tuvotohaceladiferencia elecciones2026 chiclayo lambayeque peru democracia participacion serviciosjne ciudadania organizacionespoliticas autoridades orientacion transparencia legalidad votoinformado odjne peruanos

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 21 de agosto de 2025.

Bajo la lupa El nuevo segmento de fiscalización electoral de JNE TV.

Elecciones en Cajamarca: ¿qué autoridades eligen Pion y Ninabamba el 28 de setiembre?.

Más de 2 millones de peruanos con DNI vencido: ¡Renuévalo antes del cierre del padrón! .

Elecciones 2026 Conoce dónde y cómo realizar trámites del JNE.

Alianzas Electorales ¿hasta cuándo estarán vigentes si pasan la valla en 2026? .

JNE en tu región: capacitaciones a periodistas en todo el Perú .

JNE acerca sus servicios a la población de Chiclayo con jornadas de orientación .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 20 de agosto de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

ROP declara improcedencia liminar de dos tachas contra alianza Fuerza y Libertad.

ChatGPT y Elecciones 2026: ¿qué tan confiable es para informarse? .

LOÚLTIMO: ROP DECLARA IMPROCEDENTE DOS TACHAS CONTRA ALIANZA FUERZA Y LIBERTAD.

Además hoy día 22 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.