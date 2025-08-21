GRABADO el 21-08-2025

Más de 2 millones de peruanos con DNI vencido: ¡Renuévalo antes del cierre del padrón!

El cierre del padrón electoral está cerca . Renueva tu DNI antes del 14 de octubre y asegúrate de votar.



¡SUSCRÍBETE! En JNETV te brindamos información oficial y actualizada sobre los procesos electorales a nivel nacional y la cultura democrática.



JNE: Tu fuente oficial en elecciones



jne eg2026 padron2026 elecciones2026 dni dnielectronico registro participacionciudadana peru tramites ciudadania transparencia onpe reniec votoperu alerta

Desde Jurado Nacional de Elecciones

Elecciones primarias ¿Todos los afiliados de los partidos pueden postular? .

Bicameralidad ¿La Cámara de Senadores representará a todo el país?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 22 de agosto de 2025.

Elige2026 .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 21 de agosto de 2025.

Bajo la lupa El nuevo segmento de fiscalización electoral de JNE TV.

Elecciones en Cajamarca: ¿qué autoridades eligen Pion y Ninabamba el 28 de setiembre?.

Más de 2 millones de peruanos con DNI vencido: ¡Renuévalo antes del cierre del padrón! .

Elecciones 2026 Conoce dónde y cómo realizar trámites del JNE.

Alianzas Electorales ¿hasta cuándo estarán vigentes si pasan la valla en 2026? .

JNE en tu región: capacitaciones a periodistas en todo el Perú .

JNE acerca sus servicios a la población de Chiclayo con jornadas de orientación .

EN VIVO JNE Noticias al Día, 20 de agosto de 2025.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia del JNE en lengua ashaninka.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Jurado Nacional de Elecciones

Todos los videos desde Jurado Nacional de Elecciones en Youtube.