GRABADO el 14-10-2025

Cae alias Chucky, extorsionador de comerciantes y ambulantes en Gamarra

El fin de semana, un taxista vivió momentos de terror cuando el hombre al que había auxiliado tras un ataque con arma de fuego intentó agredirlo. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino y capturó a Jonathan Jesús Castañeda Cornejo, conocido como alias Chucky, quien mantiene un amplio historial delictivo que incluye robo, homicidio y extorsión a comerciantes y ambulantes de Gamarra.



Según testimonios recabados por 24 Horas de un comerciante ambulante del Damero B, Castañeda operaba principalmente en el cruce del Jirón América con Jirón Humboldt, cobrando a los vendedores hasta 25 soles diarios por cupos, parqueos y hasta por mantener libres las puertas de las galerías de la zona.



La presión de estas mafias afecta directamente a más de 10 mil comerciantes formales y alrededor de 4 mil ambulantes que trabajan en la zona. A pesar de que algunos comerciantes señalan haber cedido espacios en sus galerías para la presencia policial en el emporio comercial, el control de la zona sigue siendo un desafío.



DAMERO B UNO DE LOS PUNTOS DE EXTORSIÓN



El coronel Víctor Hugo Meza, jefe de Divpol Centro, indicó que alias Chucky formaba parte de una organización criminal dedicada a extorsionar comerciantes y que incluso habría participado en acciones de sicariato.



Los ambulantes y galerías del Damero B denuncian que los cobros se realizan por todo movimiento económico en la cuadra, y que existen múltiples cabecillas, lo que genera un temor en los comerciantes que la Municipalidad y la Policía aún no logran controlar completamente.



Susana Saldaña, presidenta de la asociación Gamarra Perú, pidió que la Fiscalía y la Policía no terminar la investigación con la captura de Chucky si no llegar a las mafias más grandes, entre ellas, a los remanentes de los llamados intocables ediles, para frenar la ola extorsiva en Gamarra.

