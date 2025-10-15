GRABADO el 15-10-2025

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima

22:53 - El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, brindó un balance de la jornada de protesta. Según el titular del Mininter, 55 policías resultaron heridos durante las manifestaciones y 10 personas fueron detenidas. "Esto es un atentado contra los policías, estamos frente a vándalos, aquí yo estoy para defender a mis policías", manifestó.



21:51 - Según la Defensoría del Pueblo, hasta las 9:15 de la noche se reportó 12 policías heridos, cuatro civiles, heridos y cuatro detenidos.



21:50 - El presidente de la República, José Jerí, llegó al cruce de la avenida Abancay con jirón Junín para verificar el estado de salud de los policías que resultaron heridos durante los violentos enfrentamientos con manifestantes.



20.45 - Se generan disturbios entre el jirón Azángaro con la Av. Nicolás de Piérola. Se reportan varios civiles heridos entre ellos un periodista.



20.00 - Policías intentan dispersar a los manifestantes en la Av. Abancay, mientras continúan los enfrentamientos.



19.20 - Siguen los enfrentamientos en la avenida Abancay. Al menos tres policías resultaron heridos tras ser atacados con objetos contundentes, mientras varios manifestantes presentan golpes en el rostro. También se reportan detenidos.



19.20 - Un agente policial terminó con una herida en la pierna tras enfrentamiento con manifestantes en la Av. Abancay



19.00 - Manifestantes queman una réplica de violín, pancartas y desatan disturbios en la avenida Abancay. La policía responde con bombas lacrimógenas en medio de los enfrentamientos registrados en la zona.



18.30 - Artistas hacen su presencia en la marcha de la "Generación Z"



15



ATU se pronuncia por marchas y anuncia cierre de estaciones del Metropolitano



Protestas en el Centro Cívico contra el presidente Jerí



14



17.50 - Manifestantes llegan a la Av. Abancay y se dirigen al Congreso de la República



13



Gobierno supervisa marchas en Centro de Lima



12



11



17.25 - Estudiantes universitarios se reúnen para Plaza 2 de Mayo



10



17.15 - Presencia policial en Av. Abancay



9



Plaza San Martín



8



17.00 - Decenas de personas se trasladan hacia el centro de Lima desde diversos distritos de la capital.



7



16.50 - Cientos de jóvenes de la "Generación Z" se concentran en la plaza San Martín, en el centro de Lima, para protestar contra el Congreso de la República y el gobierno de transición encabezado por José Jerí.



6



Hoy miércoles 15 de octubre, miles de jóvenes pertenecientes a la Generación Z saldrán a las calles de Lima para manifestarse contra el gobierno y el Congreso de la República. La convocatoria nacional busca rechazar la inacción de las autoridades frente al incremento de la criminalidad que afecta al país, especialmente en la capital, donde los casos de extorsión y sicariato han crecido de forma alarmante.



A la protesta se han sumado diversos gremios de trabajadores y colectivos estudiantiles de universidades públicas y privadas. Desde tempranas horas de la mañana, provincias del norte y sur ya registran concentraciones y marchas pacíficas en apoyo a la movilización nacional.



Entre las principales demandas de los manifestantes figuran el rechazo al nuevo gobierno de transición encabezado por José Jerí y el pedido del cierre del Congreso. Los organizadores han reiterado que la protesta se realizará de manera pacífica y busca visibilizar el malestar ciudadano ante la falta de medidas efectivas contra la inseguridad.



LIMA Y MÁS DE 15 REGIONES SE SUMAN A LA JORNADA DE PROTESTAS



En la capital, los principales puntos de concentración serán la Plaza Bolognesi, la Plaza 2 de Mayo, la avenida Abancay y la Plaza San Martín, donde se espera la mayor participación de jóvenes. Sin embargo, la movilización no se limita a Lima: al menos 15 regiones del país, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca y Piura, también realizarán marchas en sus principales plazas y avenidas pidiendo mayor seguridad.



2



3



4



5





Ingresa a http://ptv.pe/456165 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Central de Panamericana Televisión el 15/10/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

Marcha del 15 de octubre: excongresistas se pronuncian sobre manifestaciones en el centro de Lima.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro del Interior sobre policías heridos en marcha: Esto es un atentado.

Centro de Lima: presidente José Jerí supervisa atención a policías heridos durante manifestaciones.

Defensoría del Pueblo sobre marchas: Hay 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos.

Enfrentamientos en marcha de la Generación Z: Hay policías y manifestantes heridos.

Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas.

Marcha del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país.

Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

Vicente Tiburcio promete expulsar a malos elementos de la Policía Nacional.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

José Jerí anuncia plan de seguridad para artistas tras atentado a Agua Marina.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.