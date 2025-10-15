GRABADO el 15-10-2025

José Jerí anuncia plan de seguridad para artistas tras atentado a Agua Marina

El presidente de la República transitorio, José Jerí, sostuvo esta mañana una reunión en Palacio de Gobierno con representantes de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (SONIEM), con el objetivo de abordar la creciente preocupación por la inseguridad que afecta al gremio artístico. Entendemos la preocupación tras lo ocurrido con Agua Marina. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, está preparando planteamientos junto con el equipo de seguridad, señaló el mandatario durante el encuentro.



Jerí anunció que, en los próximos días, se presentará un plan de emergencia táctica para atender de manera inmediata las amenazas y ataques contra músicos y artistas. Además, adelantó que se convocará a representantes del Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil para diseñar acciones conjuntas de protección. Por su parte, los voceros de SONIEM propusieron la creación de un fondo económico de compensación para los familiares de artistas víctimas de hechos criminales.



En paralelo, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, el recientemente designado premier Ernesto Álvarez Miranda inició sus actividades oficiales. Entre las primeras visitas registradas se destacó la del alto comisionado contra la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, quien informó que en la reunión se acordó dar continuidad a la Estrategia Nacional contra la Minería Ilegal, aprobada en marzo de este año. Hay la mejor predisposición para apoyar la lucha contra este flagelo y fortalecer las operaciones de interdicción y formalización, señaló el funcionario.



CONTINÚAN LAS REUNIONES



A casi una semana del inicio del gobierno transitorio de José Jerí, las reuniones y convocatorias en Palacio de Gobierno se multiplican en busca de marcar un rumbo político y de gestión. Tanto Jerí como Álvarez Miranda enfrentan el desafío de responder a las demandas acumuladas de diversos sectores sociales y económicos, mientras intentan consolidar una imagen de apertura, diálogo y compromiso con la seguridad ciudadana.

