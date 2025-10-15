GRABADO el 15-10-2025

Marcha del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país

La jornada de protesta convocada para este miércoles 15 de octubre se vivió con intensidad en distintas regiones del país, movilizando a la Generación Z, gremios, colectivos y ciudadanos de todas las edades.



CAJAMARCA



En Cajamarca, desde tempranas horas, cientos de personas recorrieron las principales calles exigiendo la renuncia del presidente interino José Jerí y el cambio de la Mesa Directiva del Congreso.



TRUJILLO



En Trujillo, los manifestantes partieron desde la Plazuela El Recreo hasta la Plaza de Armas, demandando cambios urgentes para enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a la región La Libertad. Los reclamos incluyeron consignas como No a las extorsiones, queremos vivir.



PIURA



En Piura, la protesta estuvo liderada mayormente por jóvenes, quienes rechazaron la designación de José Jerí y exigieron la renuncia de todos los congresistas.



CHICLAYO



El mismo panorama se repitió en Chiclayo y Chimbote, donde las movilizaciones se desarrollaron de manera pacífica, con demandas centradas en un gobierno que trabaje realmente por el bienestar del país.



JULIACA



En el sur, la ciudad de Juliaca concentró a familiares de víctimas de las protestas de 2022 y 2023, quienes marcharon portando fotografías de sus seres queridos en busca de justicia.



Finalmente, en Ayacucho y Arequipa, diversos gremios y colectivos ciudadanos participaron activamente, mostrando la diversidad de sectores que se unieron en esta jornada de reclamo nacional.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO JUEVES 16 DE OCTUBRE DEL 2025.

Marcha del 15 de octubre: excongresistas se pronuncian sobre manifestaciones en el centro de Lima.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro del Interior sobre policías heridos en marcha: Esto es un atentado.

Centro de Lima: presidente José Jerí supervisa atención a policías heridos durante manifestaciones.

Defensoría del Pueblo sobre marchas: Hay 12 policías heridos y cuatro civiles detenidos.

Enfrentamientos en marcha de la Generación Z: Hay policías y manifestantes heridos.

Marcha del 15 de octubre: manifestantes prenden fuego frente al Congreso y zonas aledañas.

Marcha del 15 de octubre movilizó a jóvenes, gremios y colectivos en distintas regiones del país.

Congresistas se pronuncian por nueva moción de censura contra Mesa Directiva.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

Vicente Tiburcio promete expulsar a malos elementos de la Policía Nacional.

Marcha del 15 de octubre deja múltiples heridos tras enfrentamientos con la PNP en el centro de Lima.

José Jerí anuncia plan de seguridad para artistas tras atentado a Agua Marina.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE DEL 2025.

Además hoy día 16 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.