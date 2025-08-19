GRABADO el 19-08-2025

Sheyla Gutiérrez: el caso de una peruana desaparecida y hallada sin vida en EE.UU. TQH EN VIVO

En este episodio de TenemosQueHablar, abordamos el caso que ha conmocionado a todo Perú: la desaparición y trágica muerte de SheylaGutiérrez en EstadosUnidos. La joven madre de 30 años denunció maltratos por parte de su pareja, JosimarCabreraCornejo, antes de desaparecer. Días después, fue hallada sin vida, desatando una ola de indignación y pedidos de justicia. Cámaras de seguridad, testimonios clave y la repatriación de sus hijos bajo estricta reserva forman parte de esta dolorosa historia.



¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué investigan las autoridades peruanas y el FBI? Acompáñanos en esta crónica urgente sobre un crimen que visibiliza la violencia de género y el rol clave de la justicia internacional.



noticiashoy breakingnews violenciadegénero justiciaparasheyla familia feminicidio investigación podcast



9:15 Inicio del programa

9:55 Comentarios y análisis del caso con Carlos Gonzáles, periodista de El Comercio

32:30 Entrevista a Rosario Sasieta, abogada



Suscríbete y aprovecha 350 beneficios clubelcomercio.pe



Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales



Sheyla Gutiérrez desaparecida

caso Sheyla Gutiérrez

Josimar Cabrera Cornejo

madre peruana asesinada

feminicidio en Estados Unidos

caso de violencia de género

repatriación de hijos a Perú

investigación con apoyo del FBI

crimen conmociona a Perú

reacciones oficiales caso Sheyla

denuncia por maltrato pareja

testimonios vecinos Sheyla

cronología desaparición Sheyla

mujer peruana hallada sin vida

justicia para Sheyla

violencia contra la mujer

respuesta autoridades peruanas

impacto internacional caso Sheyla

protestas por feminicidio

seguimiento caso Sheyla Gutiérrez

Desde EL COMERCIO

Donbás: ¿por qué es la región clave que Putin no quiere perder en Ucrania? El Comercio.

HAYIMI ADIVINA ¿QUIÉN SERÁ EL FUTURO PRESIDENTE DEL PERÚ? unomás perú hayimi presidente.

Así fue la violenta detención de 'tiktoker colombiana por eI ICE en EE.UU. El Comercio.

Maduro despliega a 4 millones de milicianos en Venezuela contra EE.UU. El Comercio.

SAMAHARA VS FARFÁN I UNOMÁS ENVIVO.

3 claves para entender por qué Bolivia 'destronó' a la izquierda El Comercio.

¿Por qué la aprobación de Rafael López Aliaga va en aumento? El Comercio.

Maduro despliega 4,5 millones de milicianos armados para defender Venezuela El Comercio.

LATAM Lounge Lima: un nuevo estándar de hospitalidad en Sudamérica.

Bolivia gira a la derecha: 3 claves para entender porque la izquierda y el MAS se van El Comercio.

Congresista investigado, Elvis Verfara, asume presidencia de Fiscalización y Ética El Comercio.

Sheyla Gutiérrez: el caso de una peruana desaparecida y hallada sin vida en EE.UU. TQH EN VIVO.

¿Que está haciendo bien López Aliaga para haber aumentado al 48 de aprobación? El Comercio.

Reunión Trump-Zelenski: señales de un acuerdo trilateral con Putin El Comercio.

¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.