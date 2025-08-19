GRABADO el 19-08-2025

¿Por qué la aprobación de Rafael López Aliaga va en aumento? El Comercio

Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú.



Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf



Sitio web: http://elcomercio.pe



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe

Twitter: https://twitter.com/elcomercio

Instagram: http://instagram.com/elcomercio

Discord: https://discord.gg/elcomercio



elcomercio noticiasperu mundo internacionales

Desde EL COMERCIO

Donbás: ¿por qué es la región clave que Putin no quiere perder en Ucrania? El Comercio.

HAYIMI ADIVINA ¿QUIÉN SERÁ EL FUTURO PRESIDENTE DEL PERÚ? unomás perú hayimi presidente.

Así fue la violenta detención de 'tiktoker colombiana por eI ICE en EE.UU. El Comercio.

Maduro despliega a 4 millones de milicianos en Venezuela contra EE.UU. El Comercio.

SAMAHARA VS FARFÁN I UNOMÁS ENVIVO.

3 claves para entender por qué Bolivia 'destronó' a la izquierda El Comercio.

¿Por qué la aprobación de Rafael López Aliaga va en aumento? El Comercio.

Maduro despliega 4,5 millones de milicianos armados para defender Venezuela El Comercio.

LATAM Lounge Lima: un nuevo estándar de hospitalidad en Sudamérica.

Bolivia gira a la derecha: 3 claves para entender porque la izquierda y el MAS se van El Comercio.

Congresista investigado, Elvis Verfara, asume presidencia de Fiscalización y Ética El Comercio.

Sheyla Gutiérrez: el caso de una peruana desaparecida y hallada sin vida en EE.UU. TQH EN VIVO.

¿Que está haciendo bien López Aliaga para haber aumentado al 48 de aprobación? El Comercio.

Reunión Trump-Zelenski: señales de un acuerdo trilateral con Putin El Comercio.

¿Perú desaprueba a Dina Boluarte y Rafael López Aliaga?: qué dice la encuesta Datum TQH EN VIVO.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS EL COMERCIO

Todos los videos desde EL COMERCIO en Youtube.