Donbás: ¿por qué es la región clave que Putin no quiere perder en Ucrania? El Comercio

El Donbás, formado por las regiones de Donetsk y Luhansk, es el corazón de la guerra en Ucrania y el mayor objetivo de Vladimir Putin. Conocido como el motor industrial de la antigua URSS, el Donbás concentra minas, acero, agricultura fértil y rutas estratégicas hacia el mar de Azov.



Pero más allá de su riqueza, esta región representa un símbolo político: para Rusia es parte de su territorio tras la anexión de 2022 para Zelensky, cederla sería una derrota inaceptable. En este video analizamos por qué el Donbás es el epicentro del conflicto y la clave de la paz en Europa.



