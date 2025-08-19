GRABADO el 19-08-2025

LATAM Lounge Lima: un nuevo estándar de hospitalidad en Sudamérica

En el corazón del nuevo Jorge Chávez, LATAM Airlines presentó su renovado Lounge en Lima, un espacio que redefine la experiencia premium en la región.



Diseño vanguardista, identidad sudamericana, sostenibilidad y una propuesta gastronómica firmada por el reconocido chef James Berckemeyer fundador de Cosme y referente regional convierten este espacio en un nuevo ícono del viaje.



