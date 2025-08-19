GRABADO el 19-08-2025

Así fue la violenta detención de 'tiktoker colombiana por eI ICE en EE.UU. El Comercio

El ICE generó una fuerte polémica al calificar como extranjera ilegal y destacar diferencias políticas con la administración Biden en el contexto del arresto en vivo de la influencer colombiana Leidy Tatiana MaflaMartínez.



Con más de 30 000 seguidores, fue filmada mientras alertaba sobre redadas del ICE en Los Ángeles cuando agentes irrumpieron en su transmisión, la sacaron violentamente de su Tesla, la esposaron y la obligaron al suelo provocando un desmayo, según videos virales en redes.



