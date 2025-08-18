GRABADO el 18-08-2025

Reunión Trump-Zelenski: señales de un acuerdo trilateral con Putin El Comercio

Este lunes, el presidente de EE. UU., Donald Trump, recibió en el Despacho Oval a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski en una reunión clave para el futuro de la guerra en Europa. A diferencia de encuentros anteriores, Trump se mostró más receptivo a las demandas de Kiev y abrió la posibilidad de una reunión trilateral con Vladimir Putin, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz.



Zelenski agradeció los esfuerzos personales de Trump por detener la guerra, mientras la ONU celebró el diálogo constructivo entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Sin embargo, alertó que los ataques rusos continúan en varias regiones ucranianas.



En este video te contamos los detalles de la cumbre, lo que dijeron los líderes y cómo esta reunión en Washington podría marcar un antes y un después en el conflicto internacional.

Reunión Trump-Zelenski: señales de un acuerdo trilateral con Putin El Comercio.

