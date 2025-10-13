GRABADO el 13-10-2025

Cuatro libros de la Universidad Católica San Pablo son declarados patrimonio cultural de la Nación

Cuatro libros de la Universidad Católica San Pablo fueron declarados patrimonio cultural de la Nación

Durante la Semana del Congreso Internacional de la Lengua Española, la Biblioteca Nacional del Perú entregó oficialmente el reconocimiento a la Biblioteca Víctor Andrés Belaúnde de la UCSP, por cuatro obras publicadas entre 1850 y 1958 que destacan por su valor histórico, artístico y literario.

El jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, y el rector de la UCSP, Alfonso Quintanilla Pérez-Wicht, nos cuentan detalles. CulturaViva PatrimonioCultural Arequipa UCSP BibliotecaNacionalDelPerú




