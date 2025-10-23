GRABADO el 23-10-2025

Campañas de salud ocular en el INO

EnVivo: ¡Atención! , estas son las campañas de salud ocular que realiza el INO , ¿en qué consisten y cómo puedes beneficiarte?, conversamos con el Dr. Félix Torres Cotrina, director general del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Minsa



