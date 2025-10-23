GRABADO el 23-10-2025

203 personas que sufrían de ceguera por cataratas volvieron a ver

El Instituto Nacional de Oftalmología (INO) lo hizo posible en una campaña histórica en la frontera con Ecuador.



Félix Flores Cotrina, director del INO, confirmó que esto se logró en solo 4 días y remarcó en qué siguen recorriendo el Perú para que más peruanos tengan acceso a salud ocular de calidad.



