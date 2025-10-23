GRABADO el 23-10-2025

Congreso otorga voto de confianza a gabinete de Presidente Jerí

EnVivo: El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Ernesto Álvarez . Con 79 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones, ¿qué puede significar este mecanismo?, ¿qué es el voto de confianza?, conozcamos la mirada de José Cevasco, exoficial mayor del parlamento VotoDeConfianza

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de Karate

Día Mundial de la Pasta

Fallecimiento de la escritora Clorinda Matto de Turner

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

