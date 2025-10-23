MINAM: Semana de la Educación Ambiental
EnVivo: Semana de la Educación Ambiental y la importancia de participar activamente como ciudadanos, es lo que conversamos con Celler Carbajal, especialista de la Dirección de Ciudadanía, Educación e Información Ambiental del Minam , en esta entrevista SemanaDeLaEducaciónAmbiental Minam
Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe
Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video
Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline
Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/
Twitter https://twitter.com/agenciaandina
Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/
Desde Agencia de Noticias Andina
Peru renueva su compromiso con los propositos y principios de la Carta de la ONU.
INO lleva cirugías oftalmológicas gratuitas a todo el país.
Andina en Regiones: Festival de Todos los Santos tendrá la wawa más grande del mundo.
Presidente lideró las acciones de patrullaje en la región Callao.
MINAM: Semana de la Educación Ambiental.
MINAM: Semana de la Educación Ambiental.
Campañas de salud ocular en el INO.
Las 5 del día: MEF prioriza seguridad ciudadana y asigna 6,800 millones de soles en Presupuesto 2026.
Congreso otorga voto de confianza a gabinete de Presidente Jerí.
Embajada de Francia y su programa de voluntariado.
Opinan alcaldes: Declaratoria de emergencia por 30 días.
Estado de emergencia en Lima y Callao 2025: ¿Se puede asistir a conciertos, procesiones y reuniones?.
Lima y Callao en estado de emergencia por 30 días.
Gracias a un acto de amor, dos adolescentes recuperan la vista tras recibir un trasplante de córnea.
¡Proponen que las FF. AA. asuman el control de penales en el Perú! .
Además hoy día 24 de Octubre en el calendario del Perú.
Agencia de Noticias Andina
Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.